Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frau verletzt zwei Polizisten leicht

Pößneck (ots)

Am gestrigen Abend gegen 17:45 Uhr bekam die Polizei die Information, dass eine polizeibekannte weibliche Person sich zu Unrecht auf einem Grundstück in Pößneck im Bereich der Oberen Grabenstraße aufhalten soll. Die Polizisten erteilten der 32-Jährigen nach Ende der polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis für dieses Grundstück. Da sie diesem nicht nachkam wurde die 32-Jährige kurze Zeit später in Gewahrsam genommen. Dabei kam es zum Widerstand durch die Frau, bei welchem die zwei eingesetzten Polizisten leicht verletzt wurden. Beide Polizeibeamte waren in der Lage ihren Dienst fortzuführen. Sowohl bei der Ingewahrsamnahme als auch in der Zelle beleidigte die 32-Jährige die Polizisten und bespuckte diese. Des Weiteren versuchte die Beschuldigte die in der Zelle befindliche Toilette mit Papier und einer Decke zum Überlaufen zu bringen. Die 32-Jährige muss sich nun bezüglich mehrerer Straftaten verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell