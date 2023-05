Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Rosenthal am Rennsteig (ots)

Am 27.05.2023 gegen 18:00 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Ortslage Blankenstein (Rosenthal am Rennsteig) im Bereich der Harraer Straße gemeldet. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Eine 39-jährige Fahrerin eines Pkw Seat hielt verkehrsbedingt auf der Harraer Straße, da sie diese auf Höhe der Rennsteighalle verlassen wollte. Dies übersah der dahinterfahrende 34-jährige Fahrer eines Pkw Audi und es kam zum Auffahrunfall. Sowohl die 39-Jährige als auch ein ebenfalls im Auto befindlicher 12-Jähriger wurde durch den Unfall leicht verletzt und vor Ort durch einen Rettungswagen ärztlich behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und sie mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell