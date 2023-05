LPI-SLF: Ergänzung zur Pressemeldung vom 28.05.2023

Oppurg (ots) - Am 28.05.2023 befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Pkw Ford gegen 13:15 Uhr die B281 von Pößneck in Richtung Triptis. Am Abzweig Oberoppurg fuhr dieser zunächst von der Bundesstraße ab, um folglich zu wenden und wieder in Richtung Pößneck zu fahren. Hierbei übersah dieser den Golf einer 60-jährigen Frau, welche ebenfalls in Richtung Triptis unterwegs war. Bei dem folglichen Zusammenstoß wurden der ...

