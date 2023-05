Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 2 Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

Linda (ots)

Am 29.05.2023 ereignete sich gegen 11:40 Uhr an der Ausfahrt der Knapp-Mühle bei Linda ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 78-Jähriger wollte hier mit seinem Pkw Ford von der Knapp-Mühle kommend nach rechts auf die L1077 in Richtung Neustadt/Orla auffahren. Hierbei übersah dieser einen 43-jährigen Familienvater, welcher mit seinem VW ebenfalls in Richtung Neustadt unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden im VW befindlichen Kinder (6 und 12 Jahre) leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 78-Jährigen wurde eingeleitet.

