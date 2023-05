LPI-SLF: Betrunken im Straßengraben gelandet

Saalfeld (ots) - Am Abend des 27.05.2023 gegen 20:00 Uhr kam es im Bereich des Hauptbahnhofs in Sonneberg zu einer tätlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Zeugenaussagen zufolge entsprang der Konflikt nach einer zunächst verbalen Provokation. In der Folge kam es zu einem Handgemenge mit circa 38 Beteiligten, welche nach derzeitigem Ermittlungsstand in zwei ...

