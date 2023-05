Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefanhdet und verhaftet - Widerstand ist zwecklos

Saalfeld (ots)

Am Freitag, den 26.05.2023 konnten die Anwohner der Ortslage Heubisch abenteuerliche Szenen beobachten. Die hiesige Polizei stellte dort einen per Haftbefehl gesuchten Mann. Dieser wurde durch zwei Beamte im Wohngebiet "Vorstadt" angetroffen. Plötzlich ergriff der 39-Jährige zu Fuß die Flucht in Richtung Mupperg. Ein von ihm mitgeführter Hund riss sich bei dieser Gelegenheit los und lief derweil frei im Ort herum. Die Polizisten nahmen, ebenfalls zu Fuß, vorerst die Verfolgung der Person auf. Als der Flüchtige feststellte, dass er aufgrund eines Weidezaunes nicht weiterkam, änderte er seinen Plan und rannte in Richtung Sportplatz Heubisch. Dort lief er jedoch zwei weiteren Beamten direkt in die Arme, welche ebenfalls nach dem Flüchtigen fahndeten. Aufgrund dieser ausweglosen Situation ergab sich die Person und konnte widerstandslos festgenommen werden. Ihn erwarten nun über ein Jahr Haftstrafe. Der losgerissene Hund konnte im Nachhinein aufgegriffen und unverletzt in Obhut des Tierheimes Sonneberg übergeben werden.

