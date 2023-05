Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Rudolstadt (ots)

In der Zeit vom 23.05.2023, 18:00 Uhr bis zum 24.05.2023, 05:00 Uhr parkte die Geschädigte ihren Pkw Skoda auf einem Parkplatz in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 12-18 in Rudolstadt. In dieser Zeit fuhr ein unbekannter Unfallbeteiligter dem Pkw Skoda in den Heckbereich und verursachte dadurch erheblichen Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne diesen zu melden. Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen oder einen möglichen Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

