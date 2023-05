Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Simson-Fahrer flüchtet vor der Polizei

B281/ Vogelschutz (ots)

Am Donnerstagnachmittag flüchtete ein Zweiradfahrer vor einer Polizeikontrolle auf der Bundesstraße 281 im Bereich Vogelschutz. Der Simson-Fahrer sollte gegen 16:00 Uhr von Pößneck kommend in Richtung Saalfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Trotz der entsprechenden Anhaltesignale versuchte der junge Fahrer unter mehrmaliger Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu flüchten. So überholte er mehrfach inner - sowie außerorts waghalsig andere Verkehrsteilnehmer und durchfuhr den geschlossenen Bahnübergang im Bereich Vogelschutz. Zudem zeigte der Fahrer während der Flucht mehrfach den ausgestreckten Mittelfinger gegenüber den folgenden Polizisten. Auf den Bahngleisen dann setzte er seine Flucht fort - konnte jedoch schließlich nach einem Sturz durch die eingesetzten Kräfte sowie zwei zur Hilfe geeilte Zivilisten überwältigt werden. Schlussendlich wurden mehrere Strafanzeigen gegen den 18-Jährigen aus Unterwellenborn erstattet u.a. Beleidigung, Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Verstoß Pflichtversicherungsgesetz, Gefährlicher Eingriff in den Straßen- sowie Bahnverkehr. Das Zweirad wurde durch die Polizei sichergestellt.

