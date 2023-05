LPI-SLF: Einladung zum Blaulichttag am 03.06.2023

Rudolstadt (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde ein Fußgänger durch einen mutmaßlichen Verkehrsunfall in Rudolstadt verletzt, sodass zum Zwecke der weiteren Ermittlungen Zeugen gesucht werden. Der 34-Jährige lief gegen 15:30 Uhr die Schlossstraße in Richtung Heidecksburg entlang. Als Fußgänger bewegte er sich seinen Aussagen zufolge aufgrund der schmalen Fahrbahngegebenheiten am äußeren, rechten Straßenrand. ...

mehr