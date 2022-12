Polizei Hamburg

POL-HH: 221213-1. Zeugenaufruf nach Raub in Hamburg-Eißendorf

Hamburg (ots)

Zeit: 09.12.2022, 23:10 Uhr

Ort: Hamburg-Eißendorf, Eißendorfer Straße

Freitagabend schlug ein noch unbekannter Täter einen 35-Jährigen in Eißendorf nieder und beraubte ihn. Das Landeskriminalamt (LKA 184) führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevöl-kerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Geschädigte in Begleitung eines Freundes mit einem Bus der Linie 143 oder 443 von der Halte-stelle Harburg Rathaus bis Mehringweg. Im Bus wurde er von dem späteren Täter in ein kurzes Gespräch verwickelt. An der Halte-stelle Mehringweg, in der Eißendorfer Straße, verließen alle Ge-nannten den Bus. Nachdem der Geschädigte sich Zigaretten im dorti-gen Kiosk gekauft und diesen verlassen hatte, schlug ihn der Täter mit einem bislang unbekannten Gegenstand von hinten nieder und raubte sein Portemonnaie. Der Täter flüchtete in Richtung Kirchen-hang. Der Geschädigte erlitt Kopfverletzungen und begab sich selbstständig zu einem Arzt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich -ca. 174cm groß -schlanke Figur -ca. 23-27 Jahre alt -südländische Erscheinung

Das zuständige Landeskriminalamt (LKA 184) übernahm die Ermittlun-gen. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Ah.

