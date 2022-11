Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei geht gegen Ruhestörer vor

Parchim (ots)

In zwei Fällen ist die Polizei in Parchim am frühen Freitagmorgen gegen zwei Ruhestörer vorgegangen. Zunächst hatten die 23 und 25 Jahre alten Männer in der Weststadt überlaute Musik in einer Wohnung abgespielt. Nachbarn beschwerten sich über den Lärm zur Nachtzeit bei der Polizei. Polizisten stellten darauf die Ruhe in der betreffenden Wohnung wieder her und ermahnten die beiden Männer. Wenig später fielen beide erneut auf, als sie Zeugenaussagen zufolge auf offener Straße überlaute Musik abgespielt und Böller gezündet haben sollen. Die Polizei fand bei einem der beiden Störer mehrere Silvesterknallkörper, die anschließend sichergestellt wurden. Gegen die Männer ist eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen unzulässigen Lärms bzw. Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz erstattet worden.

