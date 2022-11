POL-LWL: Hoher Sachschaden bei Zusammenstoß zwischen Auto und PKW-Gespann

Hohen Pritz (ots) - In Hohen Pritz sind unbekannte Täter am Mittwoch gewaltsam in eine Doppelhaushälfte eingedrungen. Dabei verursachten die Täter Sachschäden. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Zwischen 07 und 16 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam durch ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten bzw. durchwühlten anschließend mehrere Räume. Dabei hinterließen sie eine große Unordnung. Nach ...

mehr