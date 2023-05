Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen und Unfallbeteiligte gesucht

Bad Blankenburg (ots)

In Bad Blankenburg kam es am Montag der vergangenen Woche (15.05.2023) zu einem Unfall, sodass im Zusammenhang der Ermittlungen nun Zeugen bzw. eine Unfallbeteiligte gesucht werden. In der Goethestraße kam es kurz vor 08:00 Uhr zum leichten Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem fahrradfahrenden Kind. Der 9-jährige Junge stieß auf bislang unbekannte Art mit einem PKW zusammen, der vom Edelsteig kommend in Richtung Georgstraße fuhr. Durch die Kollision als solches wurde der Junge offensichtlich nicht verletzt, klagte jedoch nachträglich über Schmerzen, u.a. an der Hüfte, durch das abrupte Stoppen seines Fahrrades. Sodann war auch der Rettungsdienst eingesetzt. Nun wird die Fahrerin (nach Aussage von Zeugen eine weibliche Person) eines vermeintlich schwarzen SUV gesucht, die mit dem Geschehen im Zusammenhang steht. Zeugenaussagen zufolge hatte sie offensichtlich bis zum Eintreffen des Rettungswagens gewartet. Die Fahrerin als auch weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell