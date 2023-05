Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Einsatz nach Leitersturz

Mönchengladbach-Odenkirchen, 16.05.2023, 10:59 Uhr, Kohrstraße (ots)

Am Dienstagvormittag erreichte die Leitstelle der Feuerwehr über den Notruf 112 die Meldung, dass sich eine männliche Person bei Dacharbeiten durch einen Sturz von einer Leiter schwer verletzt hat. Die Leitstelle entsendete einen Rettungswagen, den Notarzt und ein Löschgruppenfahrzeug. Aufgrund der vermuteten Schwere der Verletzungen, wurde vorsorglich parallel ein Rettungshubschrauber alarmiert. Dieser unterstützte den örtlichen Rettungsdienst an der Einsatzstelle bei der präklinischen Versorgung. Der Patient wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik nach Krefeld transportiert.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg und ein Löschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Stefan Nießen

