LPI-SLF: Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Rudolstadt (ots) - Am 24.05.2023 gegen 00:05 Uhr rief ein Mitteiler die Polizei um Hilfe, da er einen aktuell stattfindenden Einbruch in Rudolstadt im Bereich einer Gaststätte in der Straße Schillershöhe vermutete. Ein männlicher Täter beschädigte einen Briefkasten und ging auf das Grundstück. Dort öffnete er gewaltsam einen Schuppen und stahl eine Benzinmotorsäge. In der Folge verließ der Täter den Tatort in ...

