Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dieb kurz nach der Tat durch die Polizei gestellt

Rudolstadt (ots)

Am 24.05.2023 gegen 00:05 Uhr rief ein Mitteiler die Polizei um Hilfe, da er einen aktuell stattfindenden Einbruch in Rudolstadt im Bereich einer Gaststätte in der Straße Schillershöhe vermutete. Ein männlicher Täter beschädigte einen Briefkasten und ging auf das Grundstück. Dort öffnete er gewaltsam einen Schuppen und stahl eine Benzinmotorsäge. In der Folge verließ der Täter den Tatort in Richtung Oberpreilipp. Aufgrund des Zeugen und dessen Videoüberwachung konnte der Täter erkannt werden. Daraufhin wurde der nun bekannte Täter durch die Polizei gesucht und nach kurzer Fahndung auch angetroffen. Das zuvor entwendete Diebesgut hatte der 33-Jährige bei sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die gestohlene Kettensäge dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Der 33-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

