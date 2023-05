Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugensuche nach Gefährdung des Straßenverkehrs

B281 Arnsgereuth - Hoheneiche (ots)

Am gestrigen Tage kurz vor 18:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 281 von Arnsgereuth kommend in Richtung Hoheneiche zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein 77-Jähriger überholte einen vor sich fahrenden Lkw. Zwei entgegenkommende Pkw mussten eine Gefahrenbremsung einleiten um eine Kollision zu verhindern. Einer der beiden Pkw rutschten in den Straßengraben. Da ein Streifenwagen dieses Überholmanöver und seine Auswirkungen beobachtete, konnte der 77-Jährige im Nachgang angehalten und über sein Fehlverhalten aufgeklärt werden. Der 77-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Auf diesem Wege sucht die Polizei nun die zwei Pkw-Fahrer sowie den Fahrer des Lkw als Zeugen. Sowohl die oben genannten als auch andere Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

