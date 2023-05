Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Überladener Holztransporter

Rudolstadt (ots)

Am Dienstag, gegen 12.00 Uhr, wurde der 38-jährige Fahrer eines Holztransporters in Rudolstadt in der Herbert-Stauch-Straße einer Kontrolle unterzogen. Da der Fahrer keinen Nachweis über seine tatsächliche Last erbringen konnte, wurde eine Kontrollwiegung durchgeführt. Hier wurde festgestellt, dass der Lkw mit einem Gesamtgewicht von 50.740 kg = 26,85 % Überladung unterwegs war. Weiterhin händigte er eine Erlaubnisurkunde für den Güterverkehr aus, welche abgelaufen war. Gegen den Fahrer sowie den Halter wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt.

