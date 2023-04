POL-PPWP: Auffahrunfall durch Unaufmerksamkeit?

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben auf dem Mitfahrerparkplatz am Opelkreisel den Katalysator eines Opel Astra gestohlen. Der grüne Wagen war von seinem Besitzer am Dienstag gegen 21:10 Uhr dort abgestellt worden. Als der Mann am Mittwoch gegen 6:30 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass der Katalysator fehlt. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der ...

