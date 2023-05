Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde ein Fußgänger durch einen mutmaßlichen Verkehrsunfall in Rudolstadt verletzt, sodass zum Zwecke der weiteren Ermittlungen Zeugen gesucht werden. Der 34-Jährige lief gegen 15:30 Uhr die Schlossstraße in Richtung Heidecksburg entlang. Als Fußgänger bewegte er sich seinen Aussagen zufolge aufgrund der schmalen Fahrbahngegebenheiten am äußeren, rechten Straßenrand. Plötzlich kam, den Angaben des 34-Jährigen zufolge, ein Zweirad unter Hupen von hinten angefahren und stieß schließlich mit dem linken Arm des Fußgängers zusammen, sodass dieser Schmerzen verspürte. Der Motorradfahrer setzte in Begleitung seiner Mitfahrerin dann seine Fahrt fort. Zur weiteren Klärung werden sowohl der Motorradfahrer als auch die Mitfahrerin/ Sozia und weitere Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell