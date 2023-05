LPI-SLF: Verdächtiges Ansprechen von Kindern in Schalkau

Rudolstadt (ots) - In der Zeit vom 23.05.2023, 18:00 Uhr bis zum 24.05.2023, 05:00 Uhr parkte die Geschädigte ihren Pkw Skoda auf einem Parkplatz in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 12-18 in Rudolstadt. In dieser Zeit fuhr ein unbekannter Unfallbeteiligter dem Pkw Skoda in den Heckbereich und verursachte dadurch erheblichen Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne diesen zu melden. Zeugen, ...

