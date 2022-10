Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad geraubt - Zeugen gesucht

Hildburghausen (ots)

Derzeit ermittelt die Suhler Kriminalpolizei wegen eines Überfalls auf einen 39-jährigen Mann aus Hildburghausen. Er wurde Sonntagabend im Waldbereich in der Nähe des Bismarckturms in Hildburghausen von zwei unbekannten Personen erst körperlich angegriffen und anschließend beraubt. Die Täter nahmen ihm unter anderem sein schwarz-hellblaues Fahrrad ab und flüchteten in Richtung Coburger Straße. Das Fahrrad entsorgten die Täter wenig später. Beamte fanden es und stellten es sicher. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die am Sonntag in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in der Coburger Straße gemacht und die beiden Unbekannten samt Fahrrad möglicherweise gesehen haben. Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte unter der Telefonnummer 03685 778-0.

