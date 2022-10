LPI-SHL: Zaun beschädigt

Vacha (ots) - Ein 26-jähriger Lastwagenfahrer bog Montagabend auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Sandweg in Vacha ein. Dabei streifte er mit seinem fahrenden Riesen den Skoda einer 48-jährigen Frau. Es entstand ein Schaden von über 8.000 Euro am PKW. Am Lastwagen blieb der Sachschaden deutlich geringer. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: ...

