Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen gelang es Beamten des Polizeireviers Ravensburg, einen Grafitti-Sprayer auf frischer Tat festzunehmen. Der 25-jährige Schmierfink besprühte am Montag gegen 16.30 Uhr eine Säule und den Boden des Skaterplatzes in Weißenau und wurde von dem Zeugen dabei beobachtet. Dieser verständigte die Beamten. Bei den weiteren Maßnahmen fiel dem Mann ein Joint aus der Hosentasche, den die Polizisten mitsamt den Spraydosen und Farbstiften beschlagnahmten. Den 25-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Ravensburg

Unbekannte machen sich an Fahrzeugen zu schaffen

Mehrere Fahrzeuge sind im Zeitraum zwischen Montagmorgen und Dienstagfrüh in der Linzgaustraße von Unbekannten teilweise durchwühlt und beschädigt worden. Zwei Wagen wurden von den Tätern auf unbekannte Weise geöffnet und durchsucht. Dabei entwendeten die Unbekannten eine Geldbörse und eine Zugangskarte. An einem weiteren Pkw rissen die Vandalen die Windabweiser von den Seitenscheiben. Es entstand geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Weingarten

Hoher Sachschaden durch Farbschmiererei

Auf etwa 7.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den Unbekannte in den letzten Wochen in einer Tiefgarage in der Abt-Hyller-Straße hinterlassen haben. Die unbekannten Täter besprühten die Wände großflächig mit Graffiti. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zu den Tätern.

Weingarten

Verkehrsunfallflucht

Beim Abbiegen von der Lindenstraße auf die Hähnlehofstraße hat am Montag gegen 7 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen bevorrechtigten Radfahrer auf dem Radstreifen übersehen. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten Radfahrer und die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Rettungsdienst brachte den 29-jährigen Radler mit leichten Verletzungen zur weiteren Überprüfung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Weingarten hat derweil ein Ermittlungsverfahren gegen den unbekannten Unfallverursacher eingeleitet und bittet Zeugen unter Tel 0751/803-3333 um Hinweise auf den flüchtigen Fahrer des silber/grauen Van.

Bad Waldsee

Fahrzeug überschlägt sich und landet auf dem Dach

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 1 Uhr an einem Mazda entstanden. Der 51-jährige Fahrzeuglenker war auf der B 30 von Ravensburg in Richtung Bad Waldsee unterwegs, als er zwischen dem Ausbauende und Enzisreute nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte der Mazda mit mehreren Verkehrseinrichtungen, bevor er auf die Leitplanke geriet. In der Folge überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der 51-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Um den Mazda kümmerte sich ein Abschleppunternehmen, an den Verkehrszeichen entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Da der Mann eigenen Angaben zufolge am Steuer eingeschlafen sein soll, beschlagnahmte eine Polizeistreife nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft seinen Führerschein. Der 51-Jährige gelangt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige.

Wangen

Auffahrunfall - Person verletzt

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montag gegen 12.30 Uhr in der Spinnereistraße ereignet hat. Ein 90-Jähriger fuhr mit seinem VW dem Audi einer 42-Jährigen auf, die verkehrsbedingt halten musste. Die Audi-Lenkerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Wangen

Polizei sucht nach Spiegelstreifer Unfallbeteiligte

Die Außenspiegel zweier Fahrzeuge haben sich am Montag gegen 11.45 Uhr in der Isnyer Straße berührt. Eine 34-jährige Skoda-Fahrerin war in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihr in etwa auf Höhe eines Autohauses ein roter Kleinwagen entgegen kam. Dessen Fahrerin geriet auf die Gegenspur, wo sich die Spiegel der Fahrzeuge streiften. Nach der Kollision fuhr die etwa 45-jährige, kurzhaarige Fahrerin des roten Kleinwagens ortsauswärts weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern. Hinweise zu der Frau oder deren Fahrzeug, an dem der Außenspiegel ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde, erbittet das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0.

Kißlegg

Schmierfink verursacht Sachschaden

Auf einem Betriebsgelände im Stolzenseeweg hat am vergangenen Wochenende ein Unbekannter zwei Betonelemente und einen Lkw besprüht und dadurch Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro verursacht. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 mit den Ermittlern vom Polizeiposten Vogt in Verbindung zu setzen.

Kißlegg

Anhänger macht sich selbstständig

Mutmaßlich aufgrund eines beschädigten Schließmechanismus hat am Montag kurz nach 14 Uhr der 51-jährige Lenker eines VW Transporter auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord seinen Anhänger verloren. Der 51-Jährige fuhr mit seinem Gespann über eine Bodenwelle, wodurch der Anhänger von der Anhängekupplung sprang. In der Folge rissen die Verbindungen und der Anhänger geriet nach rechts in den Grünstreifen, wo er umkippte und liegen blieb. Andere Verkehrsteilnehmer wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht beeinträchtigt. An dem Anhänger, der mit zwei Motorrollern beladen war, entstand insgesamt rund 2.000 Euro Sachschaden.

Kißlegg

Unfall beim Öffnen der Autotüre

Gegen die leicht geöffnete Türe eines am Fahrbahnrand geparkten Skoda ist am Montag gegen 16.45 Uhr der 73-jährige Fahrzeuglenker eines VW in der Schloßstraße gefahren. Durch die Kollision wurde die Autotüre des Skoda vollständig nach vorne gebogen, an den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Der 73-Jährige und die 38-jährige Fahrerin des Skoda, die in dem Moment aussteigen wollte, blieben glücklicherweise unverletzt. Um den VW musste sich ein Abschleppdienst kümmern.

Kißlegg

Motorradfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 40-jährige Motorradfahrerin zu, die am Montag gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Dürren und Kißlegg im Bereich "Kaibach" alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen ist. Die 40-Jährige verlor in einer scharfen Linkskurze die Kontrolle über ihre Suzuki, geriet auf das unbefestigte Fahrbahnbankett und stürzte anschließend. Das Zweirad wurde infolge des Aufpralls wieder zurück auf die Fahrbahn der Kreisstraße geworfen. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um die schwerverletzte Motorradfahrerin und brachte sie zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrer Suzuki entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Isny

Porsche zerkratzt

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter im Lack eines Porsche Macan hinterlassen, der zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag in einer öffentlichen Tiefgarage in der Obertorstraße abgestellt war. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte der unbekannte Täter den Porsche an mehreren Stellen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell