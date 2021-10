Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Opfer eines Körperverletzungsdeliktes in Nordenham gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 01.Oktober 2021, gegen 18:55 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Rewe-Marktes in der Deichgräfenstraße in Nordenham zu einer Körperverletzung und einer Beleidigung zum Nachteil einer weiblichen Person.

Zur Klärung dieses Sachverhalts, wird das Opfer gebeten sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/99810 zu melden.

