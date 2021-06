Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Einbrecher haben keinen Urlaub

Kreis Viersen (ots)

Die Inzidenzzahlen sinken - inzwischen denken viele Familien wieder darüber nach, in diesem Sommer in den Urlaub zu fahren. Vielleicht nicht für lange, vielleicht auch nur mal über ein verlängertes Wochenende, aber trotzdem gilt es, einiges zu beachten. Ihre Polizei rät, auch bei vermeintlich "kurzer" Abwesenheit die folgenden Regeln zu befolgen. Denn Einbrecher haben keinen Urlaub!

- Lassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus bei längerer Abwesenheit durch Verwandte, Bekannte, Nachbarn oder sonstige Personen Ihres Vertrauens bewohnen oder bewohnt erscheinen. (Briefkasten leeren, Rollläden, Vorhänge, Beleuchtung, Radio und Fernseher unregelmäßig betätigen).

- Verzichten Sie auf eine Mitteilung über Ihre Abwesenheit auf dem Anrufbeantworter.

- Verzichten Sie auf Postings über Urlaube und Abwesenheiten in den sozialen Medien.

- Informieren Sie Ihre Nachbarn über den Einsatz von Zeitschaltuhren für Rollläden, Beleuchtung, Radio oder Ähnliches.

- Verzichten Sie darauf Innentüren und Schränke zu verschließen - es sei denn, Versicherungsauflagen fordern dies, damit Straftäter keinen weiteren Sachschaden verursachen.

- Schalten Sie außen liegende Wasser- und Stromanschlüsse ab.

Sollten Sie Fragen rund um das Thema Einbruchschutz haben, berät Ihre Sie Polizei gerne.

Übrigens - wir beraten Sie in Pandemie Zeiten zusätzlich zu den Dienstzeiten jeden Donnerstag in der Zeit von 17 bis 19 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 02162/377-3135 in all Ihren Fragen zum Einbruchschutz.

Infos dazu auch unter https://viersen.polizei.nrw

Ihre Polizei wünscht Ihnen eine sichere, gesunde und erholsame Zeit./hei (422)

