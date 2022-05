Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Wertsachen aus Pkw gestohlen

Ein Unbekannter hat sich am Sonntag zwischen 0 Uhr und 10.15 Uhr an einem in der Margaretenstraße geparkten 1er BMW zu schaffen gemacht. Durch ein mutmaßlich nicht vollständig geschlossenes Fahrerfenster öffnete er den Wagen und nahm einen Schlüsselanhänger der Marke "Louis Vuitton" sowie einen zweistelligen Münzgeldbetrag an sich und flüchtete. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise. Die Polizei rät eindringlich davon ab, Wertgegenstände für Passanten sichtbar im Auto zurückzulassen. Darüber hinaus sollte das eigene Fahrzeug - auch bei warmen Temperaturen - immer verschlossen abgestellt werden, um Dieben kein leichtes Spiel zu ermöglichen.

Friedrichshafen

Jugendlicher mit Messer bedroht - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein 16-Jähriger angibt, am Sonntagabend gegen 23.45 Uhr in der Paulinenstraße von einem Unbekannten bedroht worden zu sein, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Angaben des Jugendlichen zufolge sei ein mit einem Schal / Tuch vermummter Mann aus der Gebhardstraße auf ihn zu gekommen und habe ihn unter Vorhalt eines "Buschmessers" in gebrochenem Deutsch bedroht. Nachdem der 16-Jährige umgehend laut um Hilfe rief, sei der Täter in Richtung Stadtmitte geflüchtet. Der Unbekannte konnte trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Er wird als 180 - 185 cm groß beschrieben und hatte dunkle, rot unterlaufene Augen. Er trug ein dunkles, langes Oberteil und eine dunkle, lange Jogginghose. Personen, die Zeugen der Tat wurden oder sonst sachdienliche Hinweise zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Immenstaad

Betrunkener Radfahrer verletzt sich bei Sturz

In eine Klinik gebracht wurde ein 48-jähriger Radfahrer, nachdem er am frühen Sonntagmorgen offensichtlich betrunken mit seinem Zweirad gestürzt war. Bei dem Unfall zog er sich Platz- und Schürfwunden zu und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Eine Atemalkoholmessung zeigte einen Wert von über 1,8 Promille an, weshalb ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Auf den 48-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Immenstaad

Unfallflucht auf Strandbad-Parkplatz

Beim Ausparken auf dem Parkplatz des Immenstaader Strandbades hat am Sonntagabend zwischen 19 Uhr und 21 Uhr ein Unbekannter eine Mercedes G-Klasse AMG touchiert und danach einfach das Weite gesucht. Der Unfallverursacher richtete dabei am Fahrzeugheck einen Sachschaden in Höhe von geschätzt 2.000 Euro an. Zeugen des Unfalls oder Personen, die sonst sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Eriskirch

Randalierer beschädigen Sanitäranlagen des Strandbades

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Sanitärräumen des Eriskircher Strandbades randaliert. Die Täter rissen Handtuch- und Toilettenpapierspender von den Wänden und richteten dabei Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe an. Am Abend hielt sich eine Gruppe Jugendlicher am nahegelegenen Grillplatz auf, ob diese Zeugen des Vandalismus wurden oder gar in Verbindung zur Tat stehen, ist aktuell nicht bekannt. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen im Grieshaberweg einen geparkten Mercedes angefahren und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden in Form von Lackkratzern wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Personen, die zwischen 21 Uhr und 10 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Meckenbeuren

Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich ein 43-jähriger Radler verantworten, den Polizeibeamte am Sonntagabend im Bereich Meckenbeuren kontrolliert haben. Die Polizisten waren auf den Mann aufmerksam geworden, da dieser deutliche Schwierigkeiten hatte, sein mit zahlreichen Bierflaschen beladenes Fahrrad in der Spur zu halten. Die Polizisten beendeten die Schlangenlinienfahrt des 43-Jährigen und staunten nicht schlecht, als die Atemalkoholmessung einen Wert von rund 3,2 Promille anzeigte. Der Mann musste die Polizisten zur Blutentnahme begleiten.

Tettnang

Bar-Besucherin außer Rand und Band

Mit mehreren Strafanzeigen muss eine 37-jährige Frau rechnen, nachdem sie am Montagmorgen gegen 1.15 Uhr in einem Lokal am Bärenplatz in Rage geraten war. Zunächst hatte sie versucht die Gaststätte zu verlassen, ohne ihre Rechnung zu bezahlen. Als ein Mitarbeiter der Frau nach draußen folgte und sie auf den noch offenen Betrag ansprach, soll sie umgehend aggressiv reagiert und ihn mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Zurück im Lokal randalierte sie, warf mit Biergläsern um sich und traf dabei eine Angestellte am Rücken. Auch Gäste im Lokal versuchten die Frau zu beruhigen, worauf sie einen Mann in den Bauch getreten haben soll. Drei Personen verletzte sie in ihrem Ausnahmezustand leicht. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich die 37-Jährige uneinsichtig und provokant. Sie warf durchweg mit beleidigenden Äußerungen um sich und wehrte sich gegen die vorläufige Festnahme mit aller Kraft. Auf die mit über zwei Promille deutlich alkoholisierte Frau kommen nun unter anderem Strafanzeigen wegen Betrugs, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Frickingen

Überbesetztes Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab - Zwei Verletzte

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, bei dem am Sonntag gegen 1.15 Uhr zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 18-Jähriger fuhr mit vier weiteren Personen in seinem Fiat Panda auf der Leustetter Straße in Richtung Kreisverkehr. Mutmaßlich aufgrund seines Tempos gelang es dem jungen Fahrer nicht, den Kreisel ordnungsgemäß zu umfahren. In der Folge geriet er auf die Gegenfahrbahn, überfuhr ein Blumenbeet und kam im angrenzenden Feld zum Stehen. Dabei lösten die Airbags des Wagens aus und zwei 17 Jahre alte Mitfahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Sie mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Unfallverursacher sowie zwei weitere Mitfahrer im Alter von 16 Jahren kamen mit dem Schrecken davon. Am Fiat, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 5.000 Euro Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamte fest, dass der für vier Personen zugelassene Wagen mit einer Person überbesetzt war, weshalb dem 18-jährigen Fahrzeugführer nun weitere Konsequenzen drohen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell