Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Verkehrsunfall

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntag gegen 16 Uhr die 88-jährige Fahrerin eines Opel im Bereich der Auffahrt von der L 286 auf die B 311 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und überfuhr dort einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Über die ansteigende Böschung geriet die Seniorin im weiteren Verlauf auf die B 311, wo sie mit einem BMW kollidierte, der auf der Linkabbiegespur in Richtung Ostrach abbiegen wollte. Die Unfallbeteiligten verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Während die 88-Jährige durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, wurden der 26-jährige Fahrer des BMW und seine Beifahrerin vor Ort ambulant betreut. An dem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, der Sachschaden am BMW wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Um beide Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die B 311 kurzzeitig gesperrt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst befand sich auch die Feuerwehr im Einsatz.

Sigmaringen

Alkoholisiert am Steuer

Alkoholisiert am Steuer saß ein 24-Jähriger, den Polizisten des Polizeireviers Sigmaringen am Sonntagvormittag in der Binger-Straße kontrolliert haben. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellte sich heraus, dass der Fahrer mit etwa 0,6 Promille den gesetzlichen Grenzwert überschritten hatte. Der 24-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf das Polizeirevier begleiten. Ihn erwartet nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Mengen

Unbekannte pumpen Diesel ab

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag den Tank eines Lkw, der in der Donaustraße abgestellt war, aufgebrochen. Die Täter pumpten anschließend eine dreistellige Liter-Zahl Diesel aus dem Fahrzeugtank ab. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet aufmerksame Zeugen unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise.

Mengen

Mann fährt gegen Wegschranke

Bei der Suche nach einem Parkplatz ist am Sonntag gegen 15 Uhr der 56-jährige Fahrer eines VW aus Unachtsamkeit gegen eine Wegschranke, die die weitere Durchfahrt auf dem Bahnweg verhindert, gefahren. Der Fahrzeuglenker hatte sich auf einen möglichen Parkplatz konzentriert und ist dabei mit geringer Geschwindigkeit auf die Schranke aufgefahren. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro, der Sachschaden an der Wegschranke ist noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell