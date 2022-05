Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bad Waldsee - Betrunkener Radfahrer an Verkehrsunfall beteiligt

Noch unklar ist der Ablauf eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 15:25 Uhr in der Bahnhofstraße in Bad Waldsee ereignete. Ein Radfahrer mit umgerechnet über 1 Promille fuhr an der Unfallörtlichkeit und streifte mit seinem rechten Oberschenkel einen in Längsrichtung parkenden Daimler. Hierbei wurde der Seitenspiegel des Daimlers abgerissen. Ob die Alkoholbeeinflussung und/oder ein überholender PKW (mit) unfallursächlich sind, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Am PKW entstand ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro. Der Radfahrer zog sich eine Oberschenkelprellung zu.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee unter 07524 40430 in Verbindung zu setzen.

Wangen - Nackter Mann

Ohne Bekleidung unterwegs war ein 28-jähriger Mann am Freitagabend gegen 19:50 Uhr im Bereich der Essotankstelle und des Argencenters in Wangen. Dieser lief offensichtlich ziellos durch die Stadt und gab wirre Dinge von sich. Aktuell ist der Polizei nicht bekannt, dass durch den Mann Personen belästigt wurden. Personen, die belästigt wurden oder Zeugen eines solchen Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522 984-0 zu melden.

Leutkirch - verirrter Partygast

Nicht mehr nach Hause fand eine 21-jährige nach einer Party in einem Ortsteil von Leutkirch. Nach Verlassen der Party in der Nachbarschaft entledigte sich die zunächst ihrer Hose und der Schuhe um sich dann in einem unverschlossenen Auto in der Nachbarschaft schlafen zu legen. Am Folgemorgen klingelte sie völlig aufgelöst und leichtbekleidet beim Autobesitzer, der die Polizei verständigte. Ein Alktomattest ergab in der Folge einen Wert von umgerechnet 2 Promille. Straftaten konnten glücklicherweise keine festgestellt werden, so dass die Dame zur Ausnüchterung und zum Aufwärmen nach Hause verbracht werden konnte.

