Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Meßkirch - Brand eines Wohnhauses

Am Samstagnachmittag, 21.05.2022, gegen 16:20 Uhr, kam es in Meßkirch zu einem Gebäudebrand in einem Wohnhaus. Das 2. OG und der Dachstuhl brannten aus. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einem Brandausbruch in der Küche des 2. OG ausgegangen. Die Ursache muss noch erforscht werden. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich sechs Personen im Gebäude. Die Bewohner des Hauses konnten selbständig das Haus noch rechtzeitig verlassen. Vier Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation zur Überwachung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 300.000, -- Euro. Das Wohnhaus ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kommen bei Bekannten unter. Vor Ort waren 117 Einsatzkräfte der FW Meßkirch, Sauldorf, Pfullendorf, Bad Saulgau und Sigmaringen, sowie vier Rettungswagen, die Netze BW und eine Seelsorgerin. Das PRev Sigmaringen war mit 4 Beamten im Einsatz.

Sigmaringen - Mehrere Auseinandersetzungen und Körperverletzungsdelikten im Stadtgebiet

Am Samstag, 21.05.2022, in der Zeit zwischen 22:15 Uhr und 23:15 Uhr, kam es in der Innenstadt und am Bahnhof in Sigmaringen zu mehreren polizeilichen Einsätzen im Zusammenhang mit Körperverletzungsdelikten durch unterschiedliche Gruppierungen. In der Innenstadt kam es in kurzer Folge zu zwei Auseinandersetzungen mit jeweils mehr als 10 beteiligten Personen. In der weiteren Folge wurde ein Securitymitarbeiter einer Bar nach einem verbalen Streit mit einem Stein beworfen, ohne diesen zu treffen. Eine Person wurde leicht verletzt. Sie wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Es wurden Anzeigen wegen Beleidigung, Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Gründe für die Auseinandersetzungen sind bislang unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei hatte 12 Beamte im Einsatz. Zeugen oder weitere Beteiligte / Geschädigte werden gebeten sich beim Polizeirevier Sigmaringen, 07571/104-0, zu melden.

Pfullendorf - Parkendes Auto angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat mit seinem Auto von Freitag, 20.05.2022 auf Samstag, 21.05.2022, 11:30 Uhr, einen Ford Fiesta mit RV-Kennzeichen in der Friedenstraße in Pfullendorf beschädigt. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt ca. 2.000, -- Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Pfullendorf, 07552/20160, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell