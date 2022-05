Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 21.05.22 aus dem Bodenseekreis

Salem / Ravensburg (ots)

Autofahrer hängt sich an Rettungswagen an

Zur einer Einsatzfahrt eines Rettungswagens kam es am Donnerstag gegen 18.00 Uhr von Salem in die OSK Ravensburg. Die schnelle Verlegung einer Patientin in die OSK Ravensburg machte die Verwendung von Blaulicht und Martinshorn notwendig. Der Fahrer eines schwarzen Skoda nutzte dies aus und hängte sich an den Rettungswagen an. Er überschritt mit diesem die Höchstgeschwindigkeit, fuhr mit diesem bei Rot in Kreuzungen ein, behinderte andere Verkehrsteilnehmer und fuhr dem Rettungswagen zu dicht auf. Gegen den Skoda-Fahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Zeugen, die den Vorfall beobachteten bzw. Verkehrsteilnehmer die gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ravensburg (Tel. 0751/803-3333) in Verbindung zu setzen.

Uhldingen-Mühlhofen

Tatverdächtiger nach Einbruch ermittelt

Ein Mann drang am Freitag gegen 23.00 Uhr auf bislang unbekannte Weise in eine Bäckerei in der Aachstraße ein. Er entwendete aus der Kasse Münz- und Scheingeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Anschließend ging er in das Treppenhaus und öffnete die Türe einer Privatwohnung. Die Bewohnerin wurde auf ihn aufmerksam und vertrieb den Einbrecher durch Schreie. Bei der anschließenden Fahndung konnte in einer nahegelegenen Gaststätte ein 47jähriger angetroffen werden, auf den die Beschreibung der Bewohnerin passte. Bei seiner Durchsuchung konnten noch Teile des Diebesgutes aufgefunden werden. Während der Ermittlungen beleidigte er die Beamten. Gegen ihn wird jetzt wegen schwerem Diebstahl und Beleidigung ermittelt.

Überlingen

Unbekannte entwenden sperriges Diebesgut

Zu einem Diebstahl kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich der Bodensee Therme. Im Zuge von Umbauarbeiten im Saunabereich waren dort 11 Bodenschutzmatten (2x1.25m) ausgelegt. Diese wurden von bislang unbekannter Täterschaft entwendet. Aufgrund der Abmessungen und des Gewichts der Matten waren hier vermutlich mehrere Täter am Werk und zum Abtransport wurde sehr wahrscheinlich ein größeres Fahrzeug oder Anhänger verwendet. Der Wert der Matten beläuft sich auf ca. 1600 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Überlingen (07551/8040) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell