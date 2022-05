Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 21.05.2022 aus dem Landkreis Ravensburg.

Wangen (ots)

Autofahrer missachtet Rotlicht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 21.30 Uhr an der Kreuzung Ravensburger Straße/Siemensstraße. Der 33jährige Fahrer eines Daimler-Benz befuhr die Ravensburger Straße stadteinwärts. Dabei überholte er schon zwei andere Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit. In die sich anschließende Kreuzung fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit ein, obwohl die dortige Ampel für ihn schon länger Rot zeigte. Beim Abbiegen nach rechts streifte er noch einen auf der Linksabbiegespur wartenden BMW. Die Kollision war so stark, dass dabei der 23jährige BMW-Fahrer leicht verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 20000 Euro. Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung schließen sich an.

Salem/Ravensburg

Autofahrer hängt sich an Rettungswagen an

Zur einer Einsatzfahrt eines Rettungswagens kam es am Donnerstag gegen 18.00 Uhr von Salem in die OSK Ravensburg. Die schnelle Verlegung einer Patientin in die OSK Ravensburg machte die Verwendung von Blaulicht und Martinshorn notwendig. Der Fahrer eines schwarzen Skoda nutzte dies aus und hängte sich an den Rettungswagen an. Er überschritt mit diesem die Höchstgeschwindigkeit, fuhr mit diesem bei Rot in Kreuzungen ein, behinderte andere Verkehrsteilnehmer und fuhr dem Rettungswagen zu dicht auf. Gegen den Skoda-Fahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Zeugen, die den Vorfall beobachteten bzw. Verkehrsteilnehmer die gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ravensburg (Tel. 0751/803-3333) in Verbindung zu setzen.

Wangen

Autofahrer fährt nach Unfall davon

Zur einem Auffahrunfall kam es am Freitag gegen 22.40 Uhr am Kreisverkehr Lindauer Straße / Zeppelinstraße. Die Fahrerin eines grauen Ford Fiesta befuhr den Kreisverkehr als ein silberner VW Golf, älteres Baujahr, in den Kreisverkehr einfuhr und die Vorfahrt des Ford missachtete. Im weiteren Verlauf fuhr der Golf dem Ford im Kreisverkehr hinten auf. Beide hielten zunächst an, aber der Fahrer des Golfs entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Ford entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Der Fahrer des flüchtigen VW Golf wird als südländischer Typ mit Glatze und Vollbart beschrieben, Alter zwischen 20 und 30 Jahre. Wer Angaben zu dem Golf bzw. dem Fahrer machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen (Tel. 07522/9840) zu melden.

