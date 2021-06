Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Katalysators

Graach an der Mosel (ots)

In der Nacht vom 11.06.2021 auf den 12.06.2021 haben bisher unbekannte Täter auf einem Parkplatz am Gestade in Graach an der Mosel, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 11:30 Uhr, einen Katalysator eines dort abgestellten PKW entwendet. Hierbei verwendeten sie den Spuren zufolge einen Wagenheber und eine Flex, um das Fahrzeugteil abzumontieren. Der Schaden beläuft sich auf ca. 350 Euro, welche der Fahrzeughalter aus eigener Tasche zahlen muss. Die Diebstähle von Katalysatoren nehmen wieder merklich zu, denn Letztere beinhalten kostbare Edelmetalle (Platin/Palladium), welche durch die Täter im Anschluss an die Tat nach erfolgtem Recyclingprozess dann veräußert werden. Zeugen, die Hinweise zu besagtem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die PI Bernkastel-Kues unter Tel.: 06531-95270.

