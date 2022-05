Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Langenargen - Verkehrsunfallflucht mit Traktor

Einmal Traktorfahren war offensichtlich der Wunsch von aktuell noch unbekannten Tatverdächtigen in Langenargen/Kressbronn am frühen Samstagmorgen zwischen 00:00 Uhr und 03:00 Uhr. Hierzu nahmen sie nach aktuellem Ermittlungsstand unbefugt einen abgestellten Traktor mit angehängtem Güllefass in Betrieb und befuhren die K7706. Beim Abbiegen im Bereich Gießenbrücke kamen sie nach links von der Fahrbahn ab und beschädigten zwei Verkehrszeichen. Anschließend versuchten die Tatverdächtigen den Traktor zu bergen. Als dies nicht gelang flüchteten sie von der Unfallstelle. Es entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 7010 erbeten.

Bodenseekreis - Mehrere Trunkenheitsfahrten

Den Führerschein abgeben musste eine 41-jährige PKW-Lenkerin am frühen Sonntagmorgen gegen 02:15 Uhr in Salem, nachdem sie mit einer Atemalkoholkonzentration von umgerechnet über 1,1 Promille auf der Markdorfer Straße unterwegs war.

Die Leitplanke streifte ein PKW-Lenker, der mit umgerechnet 0,9 Promille am Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr in Uhldingen auf der L201 versuchte zu wenden.

In Friedrichshafen benötigte ein Pedelec-Fahrer mit über 2 Promille fast die komplette Fahrbahnbreite um geradeaus zu fahren.

Bei allen o.a. Verkehrsteilnehmern wurden Blutentnahmen durchgeführt und es werden Anzeigen an die Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Verkehr vorgelegt.

Friedrichshafen - Farbe auf Fahrbahn

Ein noch unbekannter Radfahrer verlor Am Riedlewald in Friedrichshafen am Samstag gegen 12:45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache einen Eimer Farbe, die sich auf der Fahrbahn verteilte. Anschließend entsorgte der Tatverdächtige den Eimer im Gebüsch, wo Restfarbe ins Erdreich eindrang. Es entstand Schaden im mittleren 4-stelligen Bereich, da die Farbe beim Eintreffen des Bauhofs bereits teilweise eingetrocknet war. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541/7010 zu melden.

