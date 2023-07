Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zeugin meldet Verkehrsunfallflucht

Weil sie am Mittwochnachmittag mit ihrem Auto im Stadtgebiet einen Unfall gebaut hat und im Anschluss einfach weitergefahren ist, muss eine 21-Jährige nun mit einer Anzeige rechnen. Die junge Frau überfuhr an der Einmündung Eckenerstraße / Eberhardstraße ein Verkehrsschild. Die Frau stieg aus ihrem Wagen aus, begutachtete das aus der Verankerung gerissene Verkehrsschild und den entstandenen Sachschaden und setzte ihre Fahrt im Anschluss einfach fort. Weil eine Zeugin den Vorfall beobachtet hatte und die Polizei verständigte, hatten die Beamten bei den Ermittlungen leichtes Spiel. Die 21-Jährige wird nun wegen Verkehrsunfallflucht bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Friedrichshafen

Unerlaubt mit Auto unterwegs

Mehrere Anzeigen kommen auf einen 44-jährigen Autofahrer zu, den Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Mittwoch gegen 17.45 Uhr in der Markdorfer Straße gestoppt haben. In der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann hinterm Steuer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der BMW nicht zugelassen und nicht versichert war. Die Polizisten behielten die Kennzeichen des Wagens ein, leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Friedrichshafen

Gegen Autotür geprallt

In eine Klinik gebracht werden musste am Mittwochmorgen eine 82 Jahre alte Frau, nachdem sie in der Hofener Straße mit ihrem Fahrrad gegen eine Lastwagentür gefahren ist. Der Lastwagenfahrer hatte am Fahrbahnrand gestoppt und beim unachtsamen Türe öffnen die Seniorin übersehen, die am Lastwagen vorbeifahren wollte. Die Frau konnte nicht rechtzeitig abbremsen, kam infolge des Kollision zu Sturz und verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Meersburg

Nach Parkrempler weitergefahren

Rund 2.500 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 18.15 Uhr an einem in der Stefan-Lochner-Straße geparkten Audi A3 angerichtet. Nachdem er den Wagen beim Ein- oder Ausparken an der hinteren linken Tür gestreift hatte, setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07532/43443 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Radfahrer stürzt mit 1,3 Promille

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr muss sich ein 35-jähriger Mann strafrechtlich verantworten, der am Mittwochabend betrunken mit seinem Rad gestürzt ist. In der Aachstraße stieß er mit seinem Vorderrad gegen die Bordsteinkante und kam in der Folge zu Fall. Der 35-Jährige zog sich eine Platzwunde am Kopf und Schürfwunden zu, die vom Rettungsdienst versorgt werden mussten. Weil er bei der Unfallaufnahme einen Atemalkoholgehalt von etwa 1,3 Promille hatte, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben.

Heiligenberg

Pkw kollidiert mit Linienbus

Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Pkw am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr auf der L 201 wurde eine Person verletzt. Der 41 Jahre alte Busfahrer war von Steigen kommend in Richtung Ortsmitte Heiligenberg unterwegs und holte vor einer Rechtskurve auf Höhe der Friedrichstraße nach links auf die Gegenfahrspur aus. Dabei kollidierte er mit dem Opel Corsa eines entgegenkommenden 19-Jährigen. Der Opel-Fahrer erlitt dabei eher leichte Verletzungen. An seinem Wagen entstand mutmaßlich wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 8.000 Euro beziffert werden dürfte. Der Linienbus wurde an der linken Front stark eingedellt, der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell