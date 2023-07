Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Auseinandersetzung an Tankstelle

Zu einer Auseinandersetzung an einer Tankstelle in der Mühlbergstraße wurde die Polizei am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr gerufen. Zwei 21 und 25 Jahre alte Männer, gegen die bereits ein Hausverbot für den Verkaufsraum besteht, wollten diesen zuvor betreten. Hier kam es zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf die beiden sowohl einen Angestellten als auch einen anwesenden Kunden mehrfach beleidigten. Außerdem soll der Ältere den Kunden auch in den Bauch geschlagen haben. Das Polizeirevier Sigmaringen hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Sigmaringen

Beim Ladendiebstahl ertappt

Beim Ladendiebstahl ertappt wurden zwei 24-jährige Männer am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr in einem Geschäft in der Hauptstraße. Angestellte beobachteten, wie die Tatverdächtigen Süßigkeiten und eine Flasche Whisky einsteckten. Vom Ladeninhaber darauf angesprochen, händigte einer der beiden das Diebesgut wieder aus, der andere zeigte sich uneinsichtig und reagierte aggressiv. Gegen eine Durchsuchung durch die hinzugezogenen Polizeibeamten setzte er sich zur Wehr und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Nachdem der Mann im weiteren Verlauf herumschrie und zunehmend eskalierte, musste er unter großem Kraftaufwand mit Handschellen und später zusätzlich an den Füßen gefesselt werden, nachdem er nach den Beamten getreten hatte. Da er sich nicht mehr beruhigen ließ, wurde er von den Polizeibeamten in eine Fachabteilung im Krankenhaus gebracht. Gegen die beiden 24-Jährigen wird nun wegen Ladendiebstahls, gegen den Aggressor zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

Meßkirch

Strohballen brennt

Zum Brand eines Strohballens ist es am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf einem Feld zwischen Ringgenbach und Buffenhofen gekommen. Beim Pressen von Stroh sei unter dem Traktor zunächst aus bislang unbekannter Ursache ein kleines Feuer entstanden. Die hinter dem Zugfahrzeug mitgeführte Ballenpresse habe daraufhin das angebrannte Stroh aufgenommen und zu einem Ballen gepresst. Dem Fahrer des Gespanns gelang es noch, den Ballen auszuwerfen, bevor dieser in Vollbrand geriet. Hierdurch blieben die landwirtschaftlichen Maschinen nach bisherigem Stand unbeschädigt, der Strohballen und eine Ackerfläche von etwa 50 Quadratmetern brannten ab. Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen.

Gammertingen

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zeugen sucht der Polizeiposten Gammertingen zu einer Unfallflucht am Dienstagabend in der Hohenzollernstraße. Ein Anwohner beobachtete, wie gegen 22.15 Uhr ein dunkler Kombi mit einem lauten Knall gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mazda prallte. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht weitere Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Bad Saulgau

Eine Verletzte nach Verkehrsunfall

Eine Verletzte sowie einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr bei Wolfartsweiler. Der 24-jährige Lenker eines VW befuhr den Gemeindeverbindungsweg von Wolfartsweiler in Richtung Eichen und missachtete an der Kreuzung zur K 8255 die Vorfahrt eines von rechts aus Richtung Fulgenstadt kommenden Skoda. Durch die folgende Kollision wurde dessen 50-jährige Fahrerin verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Bad Saulgau

Mit Nacktaufnahmen erpresst

Weil er sich im Internet zu freizügig zeigte, wurde ein 24-Jähriger am Mittwoch von einer bislang Unbekannten erpresst. Die Frau hatte über den Messenger eines sozialen Netzwerks Kontakt zu dem Mann aufgenommen. Nach belanglosem Gesprächsauftakt entwickelte sich dieses in eine sexuelle Richtung und die Frau zeigte im Videochat zunächst Nacktaufnahmen von sich. Nachdem auch der 24-Jährige daraufhin ähnliche Aufnahmen von sich fertigte, nahm der Dialog eine für den Mann unerwartete Wendung. Die Unbekannte drohte damit, die aufgezeichneten Nacktaufnahmen des 24-Jährigen zu veröffentlichen, sofern er nicht bereit sei, eine Zahlung von mehreren tausend Euro zu leisten. Daraufhin schaltete der Geschädigte die Polizei ein, die nun wegen des Versuchs der Erpressung ermittelt. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dieser unter dem Namen "Sextortion" bekannten Masche. Weitere Informationen dazu finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion/.

Bad Saulgau

Einbruch in Gaststätte

Bislang unbekannte Täter brachen am frühen Mittwochmorgen in eine Gaststätte in der Pfarrstraße ein. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nachdem sie nicht fündig wurden, verließen sie das Objekt unverrichteter Dinge. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt zu dem Einbruch und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07581/4820 zu melden.

