Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Junger Mann greift Sicherheitsdienst nach Buskontrolle an

Zwei Angehörige des Sicherheitsdienstes hat ein 32 Jahre alter Mann am Dienstagmorgen in der Wilhelmstraße angegriffen. Der 32-Jährige wurde in einer Buslinie kontrolliert und konnte keine Fahrkarte vorweisen. Er wurde vom Sicherheitsdienst angewiesen, an der nächsten Haltestelle auszusteigen und die Polizei wurde informiert. Den Ausstieg nutzte der 32-Jährige jedoch und nahm die Beine in die Hand. Er flüchtete in eine nahegelegene Kirche, in die ihn die beiden Kontrolleure verfolgten. Als sie ihn gestellt hatten und festhielten, versuchte der Flüchtige einen der Männer zu beißen. Während dieser dem Angriff ausweichen konnte, zog sein Kollege den 32-Jährigen weg. Daraufhin kam es zu einem kleinen Gerangel, in dessen Folge der 32-Jährige schließlich mit Handfesseln vom Sicherheitsdienst gefesselt und der Polizei übergeben wurde. Er hat nun mit Strafanzeigen wegen Leistungserschleichung und Körperverletzungsdelikten zu rechnen.

Ravensburg

Versuchter Einbruch in Büro

Wegen versuchten Einbruchs ermittelt das Polizeirevier Ravensburg, nachdem ein Unbekannter in der Nacht von Montagabend auf Dienstagmorgen in das Büro einer Autowaschanlage in der Ganterhofstraße gelangen wollte. Der Täter versuchte die Tür des Büros aufzuhebeln, scheiterte aber. Der Dieb zog ohne Beute ab, zurück blieb ein Schaden an der Tür, der noch nicht genauer beziffert werden kann.

Ravensburg

Reifen zerstochen

Schaden in Höhe von rund 500 Euro wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem im Gotthilf-Vöhringer-Weg geparkten VW Golf verursacht. Der unbekannte Verursacher zerstach beide Vorderreifen des Pkw. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Leutkirch

Unbekannter fährt gegen Gartenzaun

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein Unbekannter zwischen Samstag und Dienstag in der Hans-Multscher-Straße angerichtet. Der Fahrzeuglenker prallte in der Zeit gegen einen Gartenzaun, sodass das Fundament der Umgrenzung beschädigt wurde. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Bad Wurzach

Medizinischer Notfall bei Radfahrer

Ein Radfahrer ist am Dienstag gegen 12 Uhr wegen eines medizinischen Notfalls in der Dangelspitzstraße gestürzt. Der 72-Jährige war mit seinem Fahrrad samt Anhänger in Richtung Schule unterwegs, als er plötzlich vom Fahrrad kippte. Ersthelfer fanden den Mann kurze Zeit später, leisteten Erste Hilfe und verständigten den Notruf. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik.

Wangen

Radfahrer kollidiert mit Pkw

Schürfwunden hat sich ein 31 Jahre alter Radfahrer zugezogen, als er am Dienstagmorgen auf dem Südring an einem Unfall beteiligt war. Er fuhr auf dem Radweg auf entgegengesetzter Straßenseite und überquerte im Bereich der Einmündung des Auwiesenwegs die Fahrbahn. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden am Pkw wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Altshausen

Zwei Arbeiter bei Verpuffung verletzt

Bei einer Verpuffung in einer Firma in der Ulrichstraße am Dienstagabend gegen 21 Uhr wurden zwei Arbeiter verletzt. Aus bislang nicht bekannter Ursache kam es zur Entzündung feiner Metallteile in einer Kugelstrahlmaschine, wobei sich die beiden Männer im Alter von 33 und 56 Jahren, die in nächster Nähe zu der Maschine tätig waren, eher leichte Verletzungen zuzogen. Sie wurden vor Ort von Rettungsdiensten versorgt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Neben der Polizei und den Rettungskräften waren auch die Feuerwehren aus Altshausen und Bad Saulgau im Einsatz.

Weingarten

Unfallbeteiligter gesucht

Nach einem Parkrempler am Dienstag kurz nach 12 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der Apotheke in der Boschstraße sucht die Polizei nach einem Unfallbeteiligten. Eine 68 Jahre alte Autofahrerin hatte beim Einparken mit ihrem Ford einen weißen Renault Twingo links an der Heckstoßstange gestreift und dabei Sachschaden verursacht. Im Anschluss begab sie sich in ein angrenzendes Geschäft, um eine Nachricht am Twingo hinterlassen zu können. Als sie kurze Zeit später zum Parkplatz zurückkam, stand der beschädigte Wagen nicht mehr da. Hinweise nimmt die Polizei Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

