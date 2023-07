Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen/Kressbronn

E-Scooter gestohlen

Unbekannte haben am Montag in Friedrichshafen und Kressbronn E-Scooter gestohlen. Die Diebe nahmen einen am Wellenbad Ailingen nicht verschlossen abgestellten Roller der Marke "KSR" mit und suchten das Weite. Bereits zwischen 12 Uhr und 12.45 Uhr wurde am Fahrradabstellplatz der Schule in der Waggershauser Straße ein abgeschlossener Scooter gestohlen, in dieser Sache geht die Polizei Friedrichshafen bereits Hinweisen nach. In Kressbronn nahmen Diebe einen E-Scooter der Marke "Grover" mit, der im Nonnenbacher Weg abgestellt war. Im näheren Umfeld fielen hier zwei Jugendliche auf, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen können. Einer der Verdächtigen wird als etwa 16 Jahre alt und rund 175 cm groß beschrieben. Er hatte blondes gewelltes Haar, sein Begleiter war dunkelhaarig. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt in dieser Sache und bittet unter Tel. 07543/9316-0 um sachdienliche Hinweise.

Friedrichshafen

Alkoholisiert unterwegs

Weil er alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen einen 55-jährigen Autofahrer. Die Beamten waren am späten Abend im Stadtgebiet auf den hochmotorisierten Wagen aufmerksam geworden und wollten den Fahrer kontrollieren. Dieser drückte jedoch aufs Gas und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Erst mehrere Straßen weiter konnten die Beamten den Wagen stoppen. Bei der Kontrolle des Lenkers fiel den Polizisten Alkoholgeruch bei dem Mann auf. Weil eine Atemalkoholmessung den Verdacht bestätigte und über dem gesetzlich erlaubten Wert lag, musste der 55-Jährige die Beamten für weitere Maßnahmen auf das Polizeirevier begleiten. Weiterfahren durfte er nicht.

Friedrichshafen

Versuchter Felgendiebstahl - Zeugen gesucht

Hochpreisige Felgen der Marke "OZ" samt Reifen hat offenbar ein Unbekannter am Dienstag zwischen 7 Uhr und 20 Uhr aus einer Tiefgarage in der Margaretenstraße stehlen wollen. Als der Eigentümer am Abend zurückkam, wurde er auf seine Räder aufmerksam, die vor der Einfahrt zur Tiefgarage durch Unbekannte mutmaßlich zur Abholung bereitgelegt worden waren. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Salem

Baum stürzt auf Laster

Glück im Unglück hatte der 22 Jahre alter Fahrer eines Kleinlastwagens, der er am Dienstagabend beim Unwetter in Salem unterwegs war. Während der Fahrt auf einem Parkplatz beim Schloss Salem stürzte ein großer Baum quer auf die Fahrbahn und erfasste dabei auch den Laster. Während der 22-Jährige mit dem Schrecken davonkam, wurde das hintere Teil des Fahrzeugs eingedrückt und erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro, weiterfahren konnte der Mann zunächst nicht. Die örtliche Feuerwehr kümmerte sich, neben vielen anderen unwetterbedingten Einsätzen, auch um die Beseitigung dieses Baums.

