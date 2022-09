Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Wohnungseinbruch in der Friedrichstraße

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen Montag 12:00 Uhr und Dienstag 16:35 Uhr die Terrassentür einer Wohnung in der Friedrichstraße in Asperg auf und verschafften sich hierdurch widerrechtlich Zutritt zu den Wohnräumen. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Zimmer und entwendeten Wertgegenstände. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt, während der Wert des Diebesgutes noch nicht genau beziffert werden kann. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 15001-70, in Verbindung zu setzen.

