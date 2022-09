Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Möglingen: Pkw fängt Feuer

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts fing am Dienstag gegen 18:55 Uhr auf der Bundesautobahn 81 bei Möglingen der Citroen eines 28-Jährigen Feuer. Der 28-Jährige konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig in einer Nothaltebucht zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg Süd und Stuttgart-Zuffenhausen stoppen. Ein vorbeifahrender Sattelzuglenker bemerkte dies, hielt an und begann bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit den Löscharbeiten. Die Feuerwehren Ludwigsburg und Möglingen rückten mit drei Fahrzeug und 19 Einsatzkräften aus und löschten den Brand endgültig. An dem Citroen entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Der Standstreifen sowie der rechte Fahrstreifen mussten zeitweise gesperrt werden.

