Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sicher zur Schule - Informationsveranstaltung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Kooperation mit der Kürbisausstellung und Einladung zur Pressekonferenz

Ludwigsburg (ots)

Die Einschulung der Erstklässler*innen ist ein bedeutendes Ereignis für die Kinder und deren Eltern. Der neue Lebensabschnitt "Schule" ist ein großer Meilenstein auch auf dem Weg zu mehr Selbstständigkeit.

Rund um das Thema Schulweg- und Verkehrssicherheit findet seit 2014 jährlich die Veranstaltung "Sicher zur Schule" am ersten Wochenende nach Schulbeginn im Blühenden Barock Ludwigsburg im Rahmen der Kürbisausstellung statt.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg informiert am Samstag, 17. September, und Sonntag, 18. September, gemeinsam mit den dieses Jahr wieder zahlreich vertretenen Partnerorganisationen und -firmen an verschiedenen Aktionsständen. Viele spannende Informationen und Lerninhalte von Gulliver-Autos über Mitmach-Stationen bis hin zu Beratungsangeboten stehen eingebettet in die Kürbisausstellung bereit, entdeckt zu werden. An beiden Veranstaltungstagen können interessierte Erwachsene und Kinder jeweils ab 10 Uhr im Südgarten vor dem Barockschloss mit Kürbissen für den Schulstart lernen. Und nicht nur Erstklässler*innen sind gefragt. Natürlich dürfen auch Schüler*innen aller Klassenstufen bei dem informativen und lustigen Event dabei sein. Die Mitmach-Stationen und Aktionsstände sind an beiden Tagen bis 16 Uhr geöffnet.

Wer von den Kindern alle Stationen mitgemacht hat, bekommt zur Belohnung einen Kürbis und kann an einer Verlosung teilnehmen!

Einladung für alle Pressevertreter*innen: Anlässlich der Veranstaltung "Sicher zur Schule" findet am 12. September 2022 um 11.00 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz des Blühenden Barocks, der Kürbisausstellung (Juckerfarm) und dem Polizeipräsidium Ludwigsburg in 71638 Ludwigsburg, Mömpelgardstraße 28a, Remise des Blühenden Barocks, statt.

Zur besseren Planung bitten wir Sie, sich bis Freitag, 09. September 2022, 10.00 Uhr, bei der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter ludwigsburgpressestelle@polizei.bwl.de oder 07141 18-5010 anzumelden.

VERANSTALTUNG | SICHER ZUR SCHULE

Samstag, 17. und Sonntag, 18. September 2022 von 10 bis 16 Uhr im Südgarten des Blühenden Barock Ludwigsburg

