Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Kelleraufbrüche am Marienweg

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

In mindestens vierzehn Keller im Ortsteil Feldmark drangen Unbekannte in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag ein.

Der Hausmeister hatte gestern Morgen gegen 08.00 Uhr die Aufbrüche in einem Mehrfamilienhaus am Marienweg festgestellt und die Polizei gerufen. Was die Täter alles erbeuteten, steht zurzeit nicht fest.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht jetzt Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell