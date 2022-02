Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Am Donnerstag gegen 00.45 Uhr versuchten Unbekannte, die Tür zu einer Arztpraxis an der Kolpingstraße aufzuhebeln. Darüber hinaus brachen die Täter in mindestens drei Kellerräume ein.

Die Praxis liegt im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Zuvor hatten die Täter sich vermutlich durch Aufhebeln der Eingangstür Einlass zu dem Mehrfamilienhaus verschafft.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine Zeugin zur Tatzeit Geräusche im Hausflur gehört hatte. Als diese lauter wurden und sie auch Licht im Hausflur durch den Türspion sah, fragte sie nach, wer dort sei. Daraufhin sah sie eine dunkel gekleidete Person, die aus dem Haus verschwand. Die Zeugin dachte sich zunächst nichts weiter dabei und legte sich anschließend wieder schlafen.

Gegen sechs Uhr am Morgen entdeckten Mitarbeiterinnen der Praxis die Hebelspuren an der Tür und riefen die Polizei. In die Arztpraxis selbst waren die Unbekannten nicht gekommen.

Im Anschluss stellten Anwohner fest, dass die Einbrecher in drei Kellerräume eingedrungen waren. Was sie erbeuteten, steht zurzeit nicht abschließend fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell