Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Zweibrücken (ots)

Am 09.07.2023 kam es um 16:48 Uhr in der Hofenfelsstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Die 38-jährige Nutzerin eines Toyotas wollte mit ihrem Fahrzeug den Parkplatz des Badeparadieses verlassen, um in die Hofenfelsstraße einzufahren. Beim Heranfahren an den gemeinsamen Gehweg / Radweg kollidierte sie mit einem von links kommenden 10-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg befuhr. Der Junge erlitt dabei eine Prellung am rechten Knie und wurde vorsorglich zwecks Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. | PIZW

