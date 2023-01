Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen (Rhein-Neckar-Kreis): Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 600 zwischen Leimen und Gaiberg

Leimen (ots)

Am späten Montagnachmittag, um 17:19 Uhr, kam es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der L 600 in Höhe Leimen, kurz nach der Einmündung Heltenstraße. Die 50-jährige Unfallverursacherin verlor in der Rechtskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihren Suzuki und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem 39-jährigen Skoda-Fahrer, der aufgrund seines Ausweichmanövers noch gegen die Leitplanke gedrückt wurde. Die Unfallverursacherin wurde nur leicht verletzt, der Skoda-Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wurde nach jetzigem Kenntnisstand aber auch nur leicht verletzt. Dennoch verblieb er zunächst zur Beobachtung im Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 21.000 EUR. Zur Unfallaufnahme und anschließenden Reinigung der Fahrbahn, musste die Straße bis ca. 19:00 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Beamten des Verkehrsdienstes Heidelberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell