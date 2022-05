Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: LKW im Kurvenbereich umgekippt; Abfahrt Ehrang der BAB 602 teilweise gesperrt

Trier- Ehrang (ots)

Heute morgen gg. 10.10 Uhr ist im Kurvenbereich der Abfahrt Ehrang auf der Autobahn 602 aus Richtung Trier kommend ein LKW umgekippt und hat Ladung in Form von Müll verloren, der sich nun auf den Fahrspuren verteilt. Daher sind aktuell teilweise die Fahrspuren im Bereich der Abfahrt Ehrang gesperrt. Bislang ist bekannt, dass nur der LKW am Unfall beteiligt ist. Der verletzte Fahrer des LKW wird in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt und Bedarf der weiteren Ermittlungen. Im Einsatz sind die Autobahnmeisterei Schweich, Rettungsdienst, Polizeiinspektion Schweich und die Autobahnpolizei Schweich

