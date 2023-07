Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunkener Radfahrer verunfallt

Pirmasens (ots)

In der Gerichtenstraße in Pirmasens ist ein Radfahrer am Samstag, 08.07.2023 um 21:40 Uhr gegen einen geparkten Pkw gefahren. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. An dem Pkw wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für einen Alkoholkonsum. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Dem 42-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen.

