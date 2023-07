POL-PDPS: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Waldfischbach-Burgalben (ots) - Gegen 02.00 Uhr morgens des 09.07.23 kam es in der Hauptstraße in Waldfischbach-Burgalben zu einem Verkehrsunfall ohne verletzte Personen. Hierbei fuhr eine 24-jährige Frau aus der Südwestpfalz mit ihrem schwarzen Ford in einer Rechtskurve nicht weit genug rechts auf ihrer Fahrbahn, sodass es zu einer Berührung mit einem entgegenkommenden PKW, VW, eines 21-jährigen Fahrers kam. Es ...

