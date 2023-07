Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw-Fahrer gefährdet Fußgängerin - Polizei sucht Zeugin

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 07.07.2023, gegen 13:15 Uhr gefährdete ein Autofahrer in Pirmasens im Bereich der Fußgängerampel Sandstraße/Schäferstraße eine 64-jährige Fußgängerin. Die Fußgängerin hatte "Grün" und ging auf der Fahrbahn zur Überquerungshilfe. Als sie den zweiten Teil der Fahrbahn überqueren wollte, fuhr plötzlich ein schwarzer Pkw (VW Passat) ganz knapp hinter ihr vorbei. Der Pkw fuhr weiter mit erhöhter Geschwindigkeit die Schäferstraße in Richtung Landauer Tor. Eine Zeugin sprach die Fußgängerin an, nannte ihr das Kennzeichen des flüchtigen Pkw und leistete ihr Hilfe. Die Polizeiinspektion in Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die bislang nicht namentlich bekannte Zeugin und weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise des Mannes ebenfalls gefährdet wurden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache entgegen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell