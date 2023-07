Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei jugendliche Randalierer

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am Samstag, den 08.07.2023, in den frühen Morgenstunden gegen 04:15 Uhr randalierten drei bisher unbekannte Jugendliche in der Friedhof- und Jakobstraße in Thaleischweiler-Fröschen. Hierbei hoben diese einen Kanaldeckel aus, traten einen Leitpfosten um und beschmierten die Fahrbahn mit Silikon aus einer Silikontube. Die Silikontube entnahmen die Täter zuvor von der Ladefläche eines dort parkenden Pritschenwagens. Die entstandene Sachschadenshöhe beträgt etwa 150 Euro. Entsprechende Strafanzeigen wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen der werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333-9270 oder unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden. |piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell